Губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации и их семьям в Ростовской области

Губернатор Ростовской области рассказал, расширят ли список мер поддержки участников спецоперации. Вопрос о помощи военным и их семьям задала директор ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева на ежегодной пресс-конференции Василия Голубева.
По словам губернатора, власти постоянно следят за ситуацией.
— Неслучайно существует единый стандарт — это 37 мер поддержки. Некоторые из них приняты в конце 2023 года. Задача — полностью выполнить принятое решение на региональном и федеральном уровне.
Одной из крайних мер поддержки стала компенсация расходов ЖКХ для семей участников СВО. Глава региона дал поручение по реализации требований федерального документа о выделении земельных участков семьям бойцов.
— В 2024 году мы продолжим искать новые решения. Будем выяснять, какая помощь для участников спецоперации и их близких актуальная в данный момент. Для тех, кто нас защищает, нужно делать все, что от нас зависит. Это наша принципиальная позиция.