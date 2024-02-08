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Губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации и их семьям в Ростовской области

Василий Голубев ответил, расширят ли на Дону список мер поддержки для участников СВО.
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области рассказал, расширят ли список мер поддержки участников спецоперации. Вопрос о помощи военным и их семьям задала директор ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева на ежегодной пресс-конференции Василия Голубева.

По словам губернатора, власти постоянно следят за ситуацией.

— Неслучайно существует единый стандарт — это 37 мер поддержки. Некоторые из них приняты в конце 2023 года. Задача — полностью выполнить принятое решение на региональном и федеральном уровне.

Одной из крайних мер поддержки стала компенсация расходов ЖКХ для семей участников СВО. Глава региона дал поручение по реализации требований федерального документа о выделении земельных участков семьям бойцов.

— В 2024 году мы продолжим искать новые решения. Будем выяснять, какая помощь для участников спецоперации и их близких актуальная в данный момент. Для тех, кто нас защищает, нужно делать все, что от нас зависит. Это наша принципиальная позиция.