Главная конкурентка Трампа обвинила его в фальсификации выборов в Неваде

«Мы всегда знали, что Невада была мошенничеством. Трамп подстроил это с самого начала. Наше внимание сосредоточено на Южной Каролине и Мичигане… Это те места, о которых мы беспокоимся. Мы не сосредоточены на Неваде, мы никогда не были сосредоточены», — считает Хейли.