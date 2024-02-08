Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Ряд районов Ростовского региона хотят войти в состав Волгоградской области

Часть жителей соседнего региона выразили желание выйти из состава Ростовской области в другой субъект РФ.
Источник: Волгоградская правда

В ТГ-канале Privet-Rostov.ru появилось сообщение о том, что из-за плохого транспортного сообщения между Ростовом-на-Дону и отдаленными райцентрами часть районов задумывается о выходе из состава субъекта. Об этом депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев проинформировал коллег Заксобрания.

По словам парламентария, автобусы в некоторых ростовских районах были переданы частным перевозчикам, что привело к сокращению маршрутов. Например, жителям Советского района теперь проще и ближе добраться до Волгограда, чем до Ростова. Они уже обратились в федеральные органы власти, чтобы их район передали Волгоградской области. А население Ремонтного хочет относиться к Калмыкии.

При этом Инна Володина, замминистра транспорта Ростовской области, заявила, что количество автобусов на маршрутах и сами маршруты были сокращены, так как предприятиям невыгодно возить «одного-двух пассажиров».