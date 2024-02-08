Ряд районов Ростовского региона хотят войти в состав Волгоградской области

По словам парламентария, автобусы в некоторых ростовских районах были переданы частным перевозчикам, что привело к сокращению маршрутов. Например, жителям Советского района теперь проще и ближе добраться до Волгограда, чем до Ростова. Они уже обратились в федеральные органы власти, чтобы их район передали Волгоградской области. А население Ремонтного хочет относиться к Калмыкии.