Нижегородский врач-травматолог Антон Новиков получил Орден Мужества

Нижегородский врач-травматолог Антон Новиков, который трижды ездил в зону спецоперации, получил Орден Мужества. Награду ему присудили 6 февраля, сообщили в центре военной подготовки «Авангард».
С самого начала СВО Антон Евгеньевич не раз вызывался добровольцем посетить зону конфликта, где мог бы работать военным медиком. Летом 2023 года он подписал военный контракт и пошел служить начмедом в отряде имени Маргелова в Херсонской области.
«У врачей своя миссия в жизни, а я врач в пятом поколении, и буду делать то, что могу и должен до конца», — комментировал сам Новиков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородец сделал станок в помощь бойцам СВО.