Ночные «наливайки» закроются, а история с «Мистером Сидром» не повторится: как новый закон скажется на Самарской области

— Принятия закона давно ждут по всей России, и переоценить его важность невозможно. Когда в 2020 году принимался закон, доработкой которого я занимался, у регионов появились полномочия устанавливать дополнительные требования и регулировать реализацию алкогольной продукции в предприятиях общепита. Но остался пробел — «наливайки» могли работать в жилых домах. Ко мне поступало огромное количество обращений из региона, жители многоквартирных домов жаловались, что возле «наливаек» ночью шум, ругань, драки. Теперь, после того как закон будет подписан президентом, регионы смогут наводить порядок в этой сфере. А проблем там хватает — вспомнить хотя бы прошлогоднюю трагедию, когда сидром из Самары отравились сотни людей, десятки из которых погибли, — сказал «КП-Самара» Александр Хинштейн.