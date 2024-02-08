Ночные «наливайки» закроются, а история с «Мистером Сидром» не повторится: как новый закон скажется на Самарской области

Федеральные законодатели приняли в третьем чтении так называемый «закон о “наливайках”. Речь об ограничении продаж алкоголя в ночное время. Что это за закон и когда он будет принят в Самарской области — разбирался корреспондент “КП-Самара”.
Лазейка в законе
Официально законопроект № 483486−8 носит следующее название: «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”.
В скобках поясняется, что суть поправок касается «совершенствования законодательного регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях».
В чем суть? Согласно федеральному законодательству розничная продажа алкоголя разрешена с 8 утра до 23 часов по местному времени. Регионы могут в рамках этого временного промежутка самостоятельно устанавливать другие часы продаж. Например, долгое время в Самарской области алкоголь продавали с 10 до 22 часов, а несколько лет по воскресеньям — и вовсе до 17 часов.
Иногда «сухой закон» устанавливается в дни детских праздников (например, 1 сентября или 1 июня) или на определенных территориях (например, вокруг площади Куйбышева в Самаре в дни массовых мероприятий).
Но в этом законе есть лазейка для недобросовестных продавцов. Если торговая точка зарегистрирована как заведение общепита (для этого нужно иметь определенную площадь и столики в помещении), то она имеет право торговать алкоголем и ночью. В том числе и в розницу — то есть на вынос. Это как раз то, что в народе и называют «разливайками» или «наливайками».
Поправки к закону направлены на то, чтобы подобные заведения не размещались на первых этажах жилых домов и во дворах. Речь не идет о полном запрете ночной продажи алкоголя. Законопроект направлен на то, чтобы отделить полноценные добросовестные предприятия общепита от тех, кто под них маскируется ради ночной торговли спиртным.
Самара хочет ужесточить закон
Если поправки будут приняты (а их осталось подписать президенту), то регионы смогут принимать собственные нормативные акты в рамках внесенных поправок. В госдуме ориентировали региональных законодателей на то, что новые законы должны быть приняты к августу 2024 года, чтобы к осенне-зимнему периоду владельцы торговых точек смогли внести необходимые коррективы.
В Самарской области готовы к введению новых ограничений и намерены вовсе запретить торговлю спиртным в ночное время — даже в предприятиях общепита. Это следует из того, что прозвучало на заседании Губернской думы в середине января 2024 года.
По данным региональных законодателей, под действие новых поправок могут попасть 289 торговых точек в области, из них 142 расположены в Самаре и 95 — в Тольятти.
Депутат Хинштейн: этого давно ждали
По просьбе «КП-Самара» новый законопроект прокомментировал один из его идейных инициаторов, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
— Принятия закона давно ждут по всей России, и переоценить его важность невозможно. Когда в 2020 году принимался закон, доработкой которого я занимался, у регионов появились полномочия устанавливать дополнительные требования и регулировать реализацию алкогольной продукции в предприятиях общепита. Но остался пробел — «наливайки» могли работать в жилых домах. Ко мне поступало огромное количество обращений из региона, жители многоквартирных домов жаловались, что возле «наливаек» ночью шум, ругань, драки. Теперь, после того как закон будет подписан президентом, регионы смогут наводить порядок в этой сфере. А проблем там хватает — вспомнить хотя бы прошлогоднюю трагедию, когда сидром из Самары отравились сотни людей, десятки из которых погибли, — сказал «КП-Самара» Александр Хинштейн.
Псевдосидра больше не будет
Кстати, еще одна из поправок в законопроект направлена на то, чтобы исключить ситуации, как с «Мистером Сидром». Во-первых, теперь нельзя будет писать на этикетке вводящие в заблуждения названия напитков — например, нельзя назвать сидром пивной напиток с ароматизаторами, разведенный спиртом. А во-вторых, вообще попадает под запрет продукция на основе пива с добавлением спирта.