Молдова разрешила открыть только один пункт для голосования на выборах президента РФ

«Мы запретили организацию президентских выборов где-либо за пределами дипломатических миссий. Если будет предпринята попытка организовать выборы где-либо еще, это будет контрпродуктивно».
Он также отметил, что власти страны готовят некие «меры», чтобы помешать открыть участки на территории Приднестровья.
«Я не могу сообщить обо всех мерах, которые мы можем предпринять, но мы постараемся предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдовы», — сказал Попшой.
Выборы президента пройдут в России с 15по 17 марта 2024 года. В избирательный бюллетень будут включены четыре кандидата.