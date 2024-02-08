Молдова разрешила открыть только один пункт для голосования на выборах президента РФ

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Для желающих отдать свой голос на выборах президента России в Молдове будет открыт только один пункт для голосования — в посольстве РФ. Об этом заявил глава МИД Михаил Попшой.