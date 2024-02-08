Радий Хабиров посетил китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень»

— Мы для себя уже отметили некоторые вещи. По количеству индустриальных технопарков мы — лидеры в стране. Это очень хорошая форма для ведения бизнеса, особенно в сфере машиностроения, — отметил Радий Хабиров. — В индустриальном парке «Великий камень» выстроили тесное белорусско-китайское сотрудничество, направили в развитие довольно большие вложения. Здесь очень благоприятный инвестиционный климат и проработанное налоговое законодательство. Будем учиться таким подходам к организации работы.