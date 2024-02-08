Радий Хабиров посетил китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень»

Площадка имеет инженерную, таможенную и социальную инфраструктуру, предоставляет налоговые преференции для работающих здесь компаний. На территории проекты реализуют 127 резидентов из 15 стран мира. Сумма инвестиций превысила 850 млн рублей, работают на предприятиях больше 2,5 тыс человек.
Парк расположен в 25 км от Минска и занимает площадку 112,5 квадратных метров, также здесь приступили к строительству современного эко-города. В 2019 году здесь сдали первый жилой дом, в котором арендуют квартиры сотрудники компаний-резидентов.
— Мы для себя уже отметили некоторые вещи. По количеству индустриальных технопарков мы — лидеры в стране. Это очень хорошая форма для ведения бизнеса, особенно в сфере машиностроения, — отметил Радий Хабиров. — В индустриальном парке «Великий камень» выстроили тесное белорусско-китайское сотрудничество, направили в развитие довольно большие вложения. Здесь очень благоприятный инвестиционный климат и проработанное налоговое законодательство. Будем учиться таким подходам к организации работы.