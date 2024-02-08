В контексте шутки: Николай Коломейцев пояснил свои слова об отделении Ремонтненского района

«А главной задачей этого круглого стола было выявить проблемы транспортного обеспечения и поставить задачи перед депутатами федеральными и правительством, депутатами Заксобраний и муниципалитетов. Говорилось, что из-за высокой ключевой ставки стоимость проезда на автобусы резко увеличилась, лизинг стал невыгодным. Среди ответов на вопросы замминистра был ответ, что ввиду невыгодности автоперевозчики не выставляют автобусы на маршруты. Во время полемики я сказал, что это может побудить сепаратизм — в ряде районов есть люди, которые готовы просить, чтобы их передали в другие регионы. Но это было в контексте шутки сказано, а СМИ вынесли это в заголовок», — сказал Коломейцев.