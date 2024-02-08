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Какие документы подписали Узбекистан и Беларусь — список

По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко приняли Совместное заявление.
Источник: president.uz

По данным пресс-службы президента Узбекистана, в присутствии глав двух государств состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов и соглашений.

В их числе:

  • План мероприятий по развитию сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью на 2024−2025 годы;
  • Соглашение о применении электронных систем сертификации товаров;
  • Соглашение в сфере развития конкуренции, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;
  • Соглашение о научно-производственном сотрудничестве;
  • Соглашение об установлении побратимских отношений и развитии многопланового сотрудничества между городами Ташкентом и Минском;
  • Протокол о сотрудничестве в сфере энергетики;
  • Протокол о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности;
  • Программа сотрудничества в сфере спорта на 2024−2025 годы;
  • Программа сотрудничества в сфере культуры и искусства на 2024−2025 годы;
  • Программа сотрудничества в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров учреждений дошкольного образования на 2024−2025 годы;
  • «Дорожная карта» в области образования на 2024−2025 годы;
  • «Дорожная карта» в области агропромышленного комплекса на 2024−2026 годы;
  • План совместных мероприятий по развитию сотрудничества в сфере карантина растений;
  • План мероприятий в сфере туризма на 2024−2025 годы.

В рамках визита также был подписан График взаимных визитов делегаций регионов Узбекистана и Беларуси в 2024 году.

Лукашенко Александр
Шавкат Мирзиеев