Башкортостан хочет закупать в Беларуси мусоровозы и перронные автобусы

«В прошлом году мы как раз закупили большую партию из Китайской Народной Республики. Но, конечно, очень хотели бы и в этом направлении сотрудничать с нашими коллегами из Минска. Мазовские туристические автобусы нам показались очень привлекательными», — заключил он.