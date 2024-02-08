Башкортостан хочет закупать в Беларуси мусоровозы и перронные автобусы

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Башкортостан намерен закупать у Минского автомобильного завода различную технику, заявил в интервью Sputnik Беларусь премьер-министр российского региона Андрей Назаров.
Первое направление сотрудничества с белорусским автомобильным гигантом — поставка машинокомплектов для производства троллейбусов на Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ). В прошлом году башкирская сторона закупила 248 сборочных комплектов, в этом году запланирована поставка 255.
Премьер отметил, что в Башкортостане сейчас идет мусорная реформа, поэтому вторым направлением для сотрудничества видится закупка у МАЗа мусоровозов. Кроме того, Уфа хочет приобрести для своего аэропорта перронные автобусы от Минского автозавода.
«Договорились о том, что они пройдут определенный пробный период — для того, чтобы подтвердить свои технические характеристики. Если они будут подтверждены, то мы их купим у МАЗа», — сказал Назаров.
Также Башкортостан думает над тем, чтобы приобрести в Минске туристические автобусы.
«В прошлом году мы как раз закупили большую партию из Китайской Народной Республики. Но, конечно, очень хотели бы и в этом направлении сотрудничать с нашими коллегами из Минска. Мазовские туристические автобусы нам показались очень привлекательными», — заключил он.