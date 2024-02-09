Карлсон спросил Путина о судьбе доллара

«Думали, наверное, что всё рухнет, но ничего не рухнуло. Больше того, смотрите другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить, делают уже — рассчитываются за продажу нефти в юанях, но вы понимаете, что такое происходит или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах, что вы делаете? Сами себе обрезаете то, что всегда, у всех экспертов, если спросите любого умного и думающего человека в Штатах, что такое доллар для США, вам ответят. А вы сами его убиваете», — подытожил ответ на вопрос журналиста политик.