Карлсон спросил Путина о судьбе доллара

«Это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар — это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются», — начал он.
Путин указал на то, что инфляция в США минимальная, в районе 3−4%, что приемлемо для США.
«А долг в $33 трлн — это же эмиссия. Тем не менее это главное оружие сохранение могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка», — подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что среди союзников США идет сокращения запасов доллара. Потому что все следят за происходящими в мире событиям и пытаются себя обезопасить. Кроме того, США в отношении некоторых стран применяют такие меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее. Это сигнал тревоги для всего мира.
«В России мы 80% расчетов во внешней торговле делали в долларах и евро. При этом доллар было примерно 50%, в наших расчетах с тремя странами. А сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара. Мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. Я считаю, это полная дурь, понимаете? С точки зрения интересов самих США, налогоплательщиков США, потому что это наносит удар по американской экономике, подрывает их мощь в мире», — объяснил Путин.
Российский лидер признался, что не знает, зачем США это сделали и предположил, что, возможно, самонадеянность толкнула их на это.
«Думали, наверное, что всё рухнет, но ничего не рухнуло. Больше того, смотрите другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить, делают уже — рассчитываются за продажу нефти в юанях, но вы понимаете, что такое происходит или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах, что вы делаете? Сами себе обрезаете то, что всегда, у всех экспертов, если спросите любого умного и думающего человека в Штатах, что такое доллар для США, вам ответят. А вы сами его убиваете», — подытожил ответ на вопрос журналиста политик.
5 октября 2023 года на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» российский президент заявил, что созданная на основе доллара мировая финансовая система постепенно рушится. По его словам, мировая финансовая система не является идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам всех стран.
В сентябре экономист Юрий Юденков заявил, что наблюдается плавная тенденция к снижению роли американского доллара в мировой торговле. По его мнению, это может указывать на то, что естественный срок жизни этой валюты подходит к концу.
До этого, в августе, Путин в ходе выступления на XV саммите БРИКС отмечал, что процесс дедолларизации необратим.