Семиклассница пожаловалась Владимиру Путину на спортзал в школе в Черемховском районе

Семиклассница из школы в деревне Балухарь Черемховского района пожаловалась президенту России Владимиру Путину на условия занятий в спортивном зале. По словам ученицы, в помещении холодно, а пол неровный, из-за чего она об него запинается. Добавим, что в деревянной школе 1978 года постройки еще не было капитального ремонта. Прокуратура начала проверку в связи с сообщением о текущих условиях в образовательном учреждении. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Народный фронт в Иркутской области и пресс-службу прокуратуры Приангарья.
Как отмечается, температура воздуха в спортзале за редким случаем поднимается выше +15 градусов. Эксперты народного фронта выехали на место, что проверить условия в спортзале учреждения. В день их приезда за окном было −40, а в спортзале всего +12. При этом ребятишки занимались в теплых костюмах.
Народный фронт держит на контроле эту проблему. По словам властей Черемховского района, решение проблемы есть. Они утеплят северную стену, заменят входную группу. В перспективе будет капремонт здания, ранее в школе заменили крышу.
Прокуратура организовала проверку в связи с сообщением о нарушении, в том числе температурного режима в учреждении.