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Семиклассница пожаловалась Владимиру Путину на спортзал в школе в Черемховском районе

По словам ученицы, во время занятий она спотыкается о неровный пол и простывает от холода.
Источник: РИА "Новости"

Семиклассница из школы в деревне Балухарь Черемховского района пожаловалась президенту России Владимиру Путину на условия занятий в спортивном зале. По словам ученицы, в помещении холодно, а пол неровный, из-за чего она об него запинается. Добавим, что в деревянной школе 1978 года постройки еще не было капитального ремонта. Прокуратура начала проверку в связи с сообщением о текущих условиях в образовательном учреждении. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Народный фронт в Иркутской области и пресс-службу прокуратуры Приангарья.

Как отмечается, температура воздуха в спортзале за редким случаем поднимается выше +15 градусов. Эксперты народного фронта выехали на место, что проверить условия в спортзале учреждения. В день их приезда за окном было −40, а в спортзале всего +12. При этом ребятишки занимались в теплых костюмах.

Добавим, что педагоги утепляли дверь своими силами, обшивали стену ДВП. Однако северная стена зала частично разрушена. Важно отметить, что в школе обучаются 81 человек из пяти населенных пунктов, это единственное место, где можно заниматься спортом.

Народный фронт держит на контроле эту проблему. По словам властей Черемховского района, решение проблемы есть. Они утеплят северную стену, заменят входную группу. В перспективе будет капремонт здания, ранее в школе заменили крышу.

Прокуратура организовала проверку в связи с сообщением о нарушении, в том числе температурного режима в учреждении.

Путин Владимир