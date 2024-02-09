Семиклассница пожаловалась Владимиру Путину на спортзал в школе в Черемховском районе

Семиклассница из школы в деревне Балухарь Черемховского района пожаловалась президенту России Владимиру Путину на условия занятий в спортивном зале. По словам ученицы, в помещении холодно, а пол неровный, из-за чего она об него запинается. Добавим, что в деревянной школе 1978 года постройки еще не было капитального ремонта. Прокуратура начала проверку в связи с сообщением о текущих условиях в образовательном учреждении. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Народный фронт в Иркутской области и пресс-службу прокуратуры Приангарья.