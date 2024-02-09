Politico: солдаты ВСУ называют Сырского «мясником и генералом 200»

Слухи об отставке экс-главкома ВСУ Валерия Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. Об отставке Залужного и назначении Сырского президент Украины Владимир Зеленский объявил вечером 8 февраля, однако указы долгое время не были опубликованы. Зеленский поблагодарил Залужного за работу на посту главкома украинских ВС и предложил ему остаться «в команде». Не уточняется, принял ли генерал это предложение. При этом украинский лидер указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий сил на 2024 год и представление «команды перезагрузки».