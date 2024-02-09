Politico: солдаты ВСУ называют Сырского «мясником и генералом 200»

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский крайне непопулярен среди военнослужащих, которые называют его «мясником и генералом 200». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на украинских военных.
«Очень плохое решение», — прокомментировал изданию назначение Сырского капитан ВСУ на условиях анонимности. Его точку зрения поддержал другой военнослужащий, который заявил, что назначение нового главкома вряд ли приведет к положительным результатам для Украины. По словам собеседников газеты, военные дали Сырскому прозвища «мясник» и «генерал 200» за его склонность рисковать жизнями своих солдат.
Сырский непопулярен среди военнослужащих, приводит свое мнение Politico, поскольку возглавлял украинские силы в сражении под Артемовском (украинское название — Бахмут), где погибли много солдат ВСУ.
Слухи об отставке экс-главкома ВСУ Валерия Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. Об отставке Залужного и назначении Сырского президент Украины Владимир Зеленский объявил вечером 8 февраля, однако указы долгое время не были опубликованы. Зеленский поблагодарил Залужного за работу на посту главкома украинских ВС и предложил ему остаться «в команде». Не уточняется, принял ли генерал это предложение. При этом украинский лидер указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий сил на 2024 год и представление «команды перезагрузки».
Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Зеленский назвал его «наиболее опытным украинским командующим».