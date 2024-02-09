В Волгоградской области участникам СВО доплатят по 200 тысяч рублей

Накануне по решению губернатора области Андрея Бочарова региональная финансовая помощь участникам СВО была увеличена со 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.
Новые единовременные выплаты положены всем гражданам, подписавшим контракт с Минобороны с 1 января 2024 года. Соответственно тем, кто уже успел получить по 100 тыс. рублей, доплатят еще 200 тыс. рублей, сообщили в комитете соцзащиты населения региона.
Средства направят на счет военнослужащих в течение 5 рабочих дней после поступления сведений в комитет соцзащиты населения Волгоградской области. Никаких заявлений для этого писать не нужно. Деньги зачислят автоматически.
При этом увеличение размера материальной помощи не повлияет на расчет среднедушевого дохода семьи при назначении мер соцподдержки и соцвыплат.
Напомним, в области для участников СВО и их семей действуют федеральные и региональные меры поддержки по 35 направлениям. Координирует помощь военнослужащим единый региональный центр поддержки, открытый по поручению Андрея Бочарова. Также в Волгоградской области работает региональное отделение федерального фонда «Защитники Отечества».