В Волгоградской области участникам СВО доплатят по 200 тысяч рублей

Новые единовременные выплаты положены всем гражданам, подписавшим контракт с Минобороны с 1 января 2024 года. Соответственно тем, кто уже успел получить по 100 тыс. рублей, доплатят еще 200 тыс. рублей, сообщили в комитете соцзащиты населения региона.