Мэр будет проверять уборку снега в Екатеринбурге по ночам

«Я со следующей недели начинаю объезды по ДЭУ, в том числе ночные. Посмотрю, как ставятся задачи, сколько техники выйдет из имеющейся. Надо расставлять приоритеты и реагировать на погодную ситуацию — когда активно надо ночью работать либо, наоборот, днем, потому что самый сильный снегопад и необходимо патрульное прометание», — сказал Алексей Орлов.