Мэр будет проверять уборку снега в Екатеринбурге по ночам

«Я со следующей недели начинаю объезды по ДЭУ, в том числе ночные. Посмотрю, как ставятся задачи, сколько техники выйдет из имеющейся. Надо расставлять приоритеты и реагировать на погодную ситуацию — когда активно надо ночью работать либо, наоборот, днем, потому что самый сильный снегопад и необходимо патрульное прометание», — сказал Алексей Орлов.
Он также обозначил порядок работы для ДЭУ, добавив, что необходим единый подход к процессу уборки снега. В первую очередь дорожники должны расчищать внекатегорийные дороги, на которых идет самый большой трафик, затем нужно убирать дороги первой категории. Далее в списке уборка пешеходных переходов и остановочных комплексов, чтобы люди могли безопасно садиться в общественный транспорт.
Руководители Орджоникидзевского и Октябрьского районов в ходе заседания пожаловались, что местные управляющие компании не спешат воспользоваться предложением города вывозить снег бесплатно на районные полигоны. В ответ Алексей Орлов поручил им сообщить об этом в прокуратуру.
Сегодня утром последствия циклона «Ольга» замедлили работу общественного транспорта в Екатеринбурге, сообщает УралПолит.Ru. Так, пассажирам на ЖБИ пришлось чуть ли не драться за возможность уехать на трамвае, на улице Челюскинцев оборвались провода, что привело к закрытию движения на «Пионерской».