Владимир Путин присвоил жительнице Воронежской области звание «Мать-героиня»

Ирине Абакумовой из Воронежской области присвоено почетное звание «Мать-героиня» с формулировкой «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей». Соответствующий указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным в четверг, 8 февраля, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вместе со своим супругом, Александром, многодетная мама воспитывает десять детей: пять сыновей и пять дочерей. Глава семьи — православный священник. В 2019 году воронежская семья была награждена орденом «Родительская Слава».
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» Валентине Столяровой. Справка Звание «Мать-героиня» присуждается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. При этом десятый ребенок должен достигнуть возраста одного года. Вручается также знак особого отличия — орден «Мать-героиня». При присвоении звания матери получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей.