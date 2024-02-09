Владимир Путин присвоил жительнице Воронежской области звание «Мать-героиня»

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» Валентине Столяровой. Справка Звание «Мать-героиня» присуждается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. При этом десятый ребенок должен достигнуть возраста одного года. Вручается также знак особого отличия — орден «Мать-героиня». При присвоении звания матери получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей.