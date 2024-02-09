Журналистам Башкирии вручили государственные награды

«Хотелось бы поблагодарить вас за успешный год. Аппарат правительства республики очень нуждается в вашей поддержке, поскольку сфера СМИ очень ответственный участок работы. В каком-то смысле вы тоже защитники Отчества, от того насколько качественно вы отработаете, зависит результат нашей общей работы. Сейчас наша страна как никогда нуждается в защите национальных интересов, наших общих традиционных ценностей. В этом смысле ваш вклад в нашу общую работу бесценен. Большое спасибо вам за качественную работу и новых успехов в профессиональном поприще», — пожелала она.