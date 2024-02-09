Журналистам Башкирии вручили государственные награды

Благодарственными письмами администрации Главы Башкирии награждены корреспондент «Общественной электронной газеты» Дарья Святохина и фотокор ИА «Башинформ» Валерий Шахов.
Также указом Главы региона были удостоены почетных званий «Заслуженный работник печати и массовой информации РБ»:
— Светлана Беглов, главный редактор газеты «Куюргаза»,
— Нажия Исхакова, редактор редакции учебно-педагогической литературы Башкирского издательства «Китап»,
— Юлай Каримов, фотокорреспондент газеты «Йәшлек»,
— Гуюзель Набиева, главный редактор газеты «Республик Башкортостан»,
— Радиф Фаткуллин, корспондент газеты «Өмет»,
— Альбина Юсупова, режиссер детског-юношеского телеканала «Тамыр» ТРК «Башкортостан».
Награду они получили из рук первого заместителя руководителя администрации Главы РБ Урала Кильсенбаева, который отметил, что журналисты Башкортостана успешно справляются с главной задачей: единения жителей нашей многонациональной республики и страны, а также объективно и оперативно информируют жителей республики о происходящих событиях.
Также первый заместитель руководителя аппарата правительства республики Марина Долич вручила почетные грамоты правительства Башкирии. Свои заслуженные награды получили:
— Наталья Нурлыгаянова, начальника отдела агентства по печати и СМИ РБ,
— Айгуль Рамазанова, ведущий специалист-эксперт организационно-производственного отдела агентства по печати и СМИ РБ.
«Хотелось бы поблагодарить вас за успешный год. Аппарат правительства республики очень нуждается в вашей поддержке, поскольку сфера СМИ очень ответственный участок работы. В каком-то смысле вы тоже защитники Отчества, от того насколько качественно вы отработаете, зависит результат нашей общей работы. Сейчас наша страна как никогда нуждается в защите национальных интересов, наших общих традиционных ценностей. В этом смысле ваш вклад в нашу общую работу бесценен. Большое спасибо вам за качественную работу и новых успехов в профессиональном поприще», — пожелала она.
Благодарственными письмами агентства по печати и СМИ республики отмечены:
— Эльза Калимуллина, специалист отдела СМИ ИД «Республика Башкортостан»,
— Альбина Мухаматханова, заместитель главного бухгалтера ТРК «Башкортостан»,
— Гульчачак Низаева, звукорежиссер высшей категории службы информационных программ телевидения ГТРК «Башкортостан»,
— Алия Тагирова, старший редактор редакции познавательных программ студии телевидения ТРК «Башкортостан»,
— Файруза Фатхуллина, руководитель редакции общественно-политических программ студии телевидения ТРК «Башкортостан»,
— Закир Шарипов, корреспондента ГТРК «Башкортостан».