В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

«Первое впечатление, которое, как известно, и самое верное, таково: произошел спокойный, откровенный и квалифицированный диалог двух хорошо информированных людей. Никакого эпатажа, никакой погони за сенсациями, чего, возможно, многие ожидали. Но именно в этом убийственная сила этого общения», — написал в своем Telegram-канале спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
Председатель крымского парламента также отметил, что в современном мире нет ни одного лидера, с которым Карлсон мог бы пообщаться в такой же манере. И добавил, что вне зависимости от планов журналиста, калейдоскоп сенсаций не получился. Диалог стал «презентацией лидера современного мира, главного архитектора нового миропорядка, более справедливого, стабильного и безопасного, чем нынешний, разваливающийся на глазах».
«Что может противопоставить нашему лидеру коллективный Запад? Кто мог бы вести с Путиным равноправный, равновесный диалог? Пусть они сами об этом думают. У нас своих проблем и задач хватает. А как созреют к диалогу с нами — мы готовы их выслушать. Таково послание нашего лидера тем, кто обломал зубы, пытаясь победить нас на поле боя», — резюмировал Константинов.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил открытость президента России, который «готов говорить обо всем».
«Без единой заметки в руках два часа. С фактами. Это было честно, мощно и сильно. Уверен, у многих простых американцев, как и сотен тысяч людей во всем мире откроются глаза на происходящее».
Глава региона также постарался обозначить основной посыл президента Владимира Путина, что «все равно отношения между народами восстановятся». Хоть на это и потребуется много времени.
«Все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось. Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить», — завершил он свое послание цитатой президента России.
Двухчасовое интервью Карлсона с Путиным сначала было опубликовано на сайте американского журналиста, позже он разместил его и в соцсети Х, где видео уже посмотрели более 70 миллионов пользователей.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио «Спутник в Крыму» отметил, что интервью президента России Владимира Путина способно изменить поведение политиков США, а потом и Европы, поскольку он рассказал простым американцам главное — историю российско-украинского конфликта, о которой всегда умалчивают на Западе, чтобы исказить истину происходящего сегодня.