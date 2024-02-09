В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

«Что может противопоставить нашему лидеру коллективный Запад? Кто мог бы вести с Путиным равноправный, равновесный диалог? Пусть они сами об этом думают. У нас своих проблем и задач хватает. А как созреют к диалогу с нами — мы готовы их выслушать. Таково послание нашего лидера тем, кто обломал зубы, пытаясь победить нас на поле боя», — резюмировал Константинов.