Волгоградцев приглашают вступить в мобрезерв Минобороны

Тренировки для резервистов проходят каждый месяц. Длятся они до 3 суток. Сборы проводятся раз в год в течение 10−30 дней. На время выездов государство компенсирует компании, в которой работает резервист, размер его средней зарплаты.
Резервистам положен ежемесячный оклад, районные коэффициенты, надбавка за непрерывное нахождение в мобрезерве и единоразовая выплата при заключении контракта, а также ряд компенсаций. Более того, им предоставляется возможность бесплатно пройти переподготовку или повысить квалификацию в военных вузах по гражданским специальностям.