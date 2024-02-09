У омского экс-депутата собираются забрать трактор и деньги за квартиру в столице

Алла Петрикова, являясь депутатом Совета Полтавского городского поселения с 2020 по 2023 годы, сдавала справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своего мужа. После проверки прокуратуры выяснилось, что за 2021 год расходов намного больше, чем доходов за все три года.
Муж бывшего депутата приобрёл трактор марки «Белорус», зерноуборочный комбайн «Енисей», автомобиль «Лада 219000» и квартиру в Москве. После этого прокурор попросил суд обратить в доход государства трактор и зерноуборочный комбайн, а также взыскать с супругов стоимость квартиры и машины, которые они продали. Суд состоится 20 февраля.