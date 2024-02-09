У омского экс-депутата собираются забрать трактор и деньги за квартиру в столице

Алла Петрикова, являясь депутатом Совета Полтавского городского поселения с 2020 по 2023 годы, сдавала справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своего мужа. После проверки прокуратуры выяснилось, что за 2021 год расходов намного больше, чем доходов за все три года.