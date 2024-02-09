Сенаторы Узбекистана одобрили закон о детском омбудсмане

Напомним, что Закон о защите детей от всех форм насилия 29 января направился в парламент, и в ближайшее время он будет принят. Этим законом признаются и принимаются все формы насилия над детьми. Детский омбудсман Сурайё Рахмонова принимала непосредственное участие в его разработке.