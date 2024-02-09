Сенаторы Узбекистана одобрили закон о детском омбудсмане

Напомним, что о создании Института Уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане, как и планах принять закон о детском омбудсмане стало известно в 2019 году, когда Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление.
Новый документ, одобренный в Сенате сегодня, определяет основные принципы деятельности детского омбудсмана: законность, независимость, справедливость, гуманность, недопустимость дискриминации, объективность, открытость, приоритет прав ребенка. А также закрепляет его задачи, права и обязанности.
На должность Уполномоченного по правам ребенка может быть избран гражданин Узбекистана, достигший ко дню своего избрания двадцати пяти лет и постоянно проживающий в стране не менее пяти лет.
Проекты законодательных актов по вопросам прав, свобод и законных интересов ребенка обязательно будут согласовываться с Уполномоченным по правам ребенка..
«Доклад детского омбудсмана ежегодно заслушивается на заседаниях палат Олий Мажлиса. При установлении нарушения законодательства о правах ребенка детский омбудсман может вносить представления руководителям госорганов и других организаций об устранении выявленных нарушений законодательства о правах ребенка, причин этих нарушений и условий, им способствующих», — говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам ребенка имеет право быть немедленно принятым руководителями организаций и другими должностными лицами по вопросам, связанным с его деятельностью.
Также закон предусматривает назначение региональных представителей Уполномоченного по правам ребенка в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.
Еще одна важная особенность закона: детский омбудсман оказывает содействие в совершенствовании законодательства о правах ребенка и принятии норм, обеспечивающих его интересы.
Подчеркивается, что дети, находящиеся в центрах социально-правовой помощи несовершеннолетним и специализированных учебно-воспитательных учреждениях, следственных изоляторах и воспитательных колониях могут направлять Уполномоченному по правам ребенка письменные обращения.
Принятие закона поможет укрепить взаимодействие детского омбудсмана с госорганами, правоохранительными органами и институтами гражданского общества в области защиты прав и свобод ребенка, а также обеспечить его личные, социально-экономические и культурные права.
Напомним, что Закон о защите детей от всех форм насилия 29 января направился в парламент, и в ближайшее время он будет принят. Этим законом признаются и принимаются все формы насилия над детьми. Детский омбудсман Сурайё Рахмонова принимала непосредственное участие в его разработке.