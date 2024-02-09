Рустам Карагойшин возглавил холдинг «Байтерек»

Трудовую деятельность начал в 2004 году в АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя организация АО «НУХ “Байтерек”), где работал менеджером, главным менеджером и начальником управления департамента проектного анализа. С 2007 по 2011 гг. был переведен на должность управляющего директора — члена правления АО “БРК-Лизинг”.