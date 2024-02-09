Мэр Новоуральска заявил, что он не волшебник, сидящий на горшочке с золотом

«Главное понимать, я не волшебник, который сидит на горшочке с золотом. И если что-то не делается в городе, это не значит, что мне и моей команде лень. Уважаемые земляки, кошелек городской один. И делать все сразу не получится, надо все сферы учитывать. Поэтому к обустройству Новоуральска подходим комплексно», — отметил Тюменцев.