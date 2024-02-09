В Узбекистане вводятся охранные «детские» ордера для защиты от насилия

Проект закона, который рассматривают депутаты, определяет основные направления государственной политики в сфере защиты детей от насилия. Документ также устанавливает государственные органы и организации, ответственные за защиту детей от насилия, и определяет их полномочия.
Отмечается, что защита детей от насилия предполагает участие родителей или лиц, их заменяющих, в жизни ребенка, и исполнение ими своих обязанностей по отношению к нему. В законопроекте прописано также предупреждение насилия в отношении детей в образовательных организациях.
Кроме того, вводится система выдачи детям охранных ордеров для защиты от насилия.
При разработке проекта его создатели изучили международный опыт, в частности, таких стран, как Германия, Франция, Дания, Сингапур, Венгрия, Болгария, Албания, Грузия.
В настоящее время законопроект в предварительном порядке рассматривает комитет законодательной палаты по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан.
Напомним, что сегодня Сенат одобрил закон «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (Детском омбудсмане)».