В Узбекистане вводятся охранные «детские» ордера для защиты от насилия

Отмечается, что защита детей от насилия предполагает участие родителей или лиц, их заменяющих, в жизни ребенка, и исполнение ими своих обязанностей по отношению к нему. В законопроекте прописано также предупреждение насилия в отношении детей в образовательных организациях.