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В Узбекистане вводятся охранные «детские» ордера для защиты от насилия

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Кабмин внес на рассмотрение в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона «О защите детей от всех форм насилия», сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Проект закона, который рассматривают депутаты, определяет основные направления государственной политики в сфере защиты детей от насилия. Документ также устанавливает государственные органы и организации, ответственные за защиту детей от насилия, и определяет их полномочия.

Отмечается, что защита детей от насилия предполагает участие родителей или лиц, их заменяющих, в жизни ребенка, и исполнение ими своих обязанностей по отношению к нему. В законопроекте прописано также предупреждение насилия в отношении детей в образовательных организациях.

Кроме того, вводится система выдачи детям охранных ордеров для защиты от насилия.

При разработке проекта его создатели изучили международный опыт, в частности, таких стран, как Германия, Франция, Дания, Сингапур, Венгрия, Болгария, Албания, Грузия.

В настоящее время законопроект в предварительном порядке рассматривает комитет законодательной палаты по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан.

Напомним, что сегодня Сенат одобрил закон «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (Детском омбудсмане)».