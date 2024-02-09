Из украинского плена вернулся военнослужащий из Талицы

Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
Двоими парламентарий занимался по просьбе родственников. Один из Талицы. По нему начали работать еще в 2022 году по просьбе родных и близких.
«Информация по второму поступила ко мне в начале прошлого года. Тогда же его включили в список на обмен», — сообщил Максим Иванов.
По его словам, всего в списке более 100 фамилий. Большая часть из них из регионов УрФО.
«МК-Урал» ранее писал, что произошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Среди них на Родину вернулись пять жителей Свердловской области.
«Самое главное, что у нас не осталось в плену тех, кто находился там с 2022 года, — сообщила омбудсмен Татьяна Мерзлякова. — Двое последних вчера переступили границу».