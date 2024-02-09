Глава Гагаузии направила в прокуратуру Молдавии жалобу на депутата

«Мною была подана жалоба в Совет по равенству и прокуратуру Молдавии с требованием отреагировать на прозвучавшие в адрес Гагаузии заявления со стороны Нантоя и привлечь его к ответственности. Ожидаю, что компетентные органы предпримут все меры в отношении Оазу Нантоя, чьи заявления разрушают гражданское согласие и сеют межнациональную рознь в молдавском обществе», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в конституционном суде. Депутат от партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.