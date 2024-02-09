Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири «как Путин»

Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов в X оно набрало более 90 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 4,5 миллиона, при этом оно занимает второе место в разделе трендов видеосервиса.