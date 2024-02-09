Российские мусульмане пригласили Карлсона отдохнуть в Сибири «как Путин»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Представители мусульманских организаций РФ, опрошенные РИА Новости, заявили о готовности гостеприимно принять американского журналиста Такера Карлсона в разных регионах и подарить ему папаху, показать Соборную мечеть Москвы, отвезти в горы Северного Кавказа, а также устроить охоту в Сибири.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов в X оно набрало более 90 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 4,5 миллиона, при этом оно занимает второе место в разделе трендов видеосервиса.
«Приглашаем журналиста Карлсона в Соборную мечеть Москвы. Мы тоже готовы дать интервью, а еще угостим татарскими пирогами. Он надолго это запомнит, хорошие будут воспоминания», — сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов.
Имам-хатыб Исторической мечети российской столицы Рамиль Садеков отметил, что Путин ясно довел до мировой общественности российские взгляды, религиозные и исторические устои. «Мы открыты к диалогу с мировым сообществом», — сказал имам.
Глава Духовного управления мусульман Красноярского края Гаяз Фаткуллин отметил, что именно Карлсон в прошлом году поблагодарил российского хоккеиста Ивана Проворова, который отказался выходить на лед в экипировке с символикой в поддержку ЛГБТ*.
«Тогда Карлсон назвал нашего парня настоящим героем, отметив, что этим героем стал именно россиянин, а не канадцы, американцы, шведы или финны. Приглашаем Карлсона в Сибирь на охоту и рыбалку. Тут Путин тоже отдыхал, на коне по тайге ездил. Карлсона ждет такой же отдых», — сказал Фаткуллин.
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев пригласил Карлсона в гости в свой регион. «На конях американца покатаем, папаху ему подарим, в горы отвезем. Он нас точно не забудет — настолько у нас хорошо», — сказал Бердиев.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.