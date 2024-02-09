Лукашенко и Мирзиёев посетили горнолыжный комплекс под Ташкентом

Особое внимание президенты уделили сотрудничеству в сферах спорта и туризма — это одно из важнейших направлений гуманитарного взаимодействия Беларуси и Узбекистана. Накануне страны подписали программу сотрудничества в спортивной сфере на 2024−2025 годы и план мероприятий по развитию сотрудничества в туризме.