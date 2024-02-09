Лукашенко и Мирзиёев посетили горнолыжный комплекс под Ташкентом

Лидеры стран в неформальной обстановке еще раз подвели итоги прошедших переговоров и сверили планы на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Особое внимание президенты уделили сотрудничеству в сферах спорта и туризма — это одно из важнейших направлений гуманитарного взаимодействия Беларуси и Узбекистана. Накануне страны подписали программу сотрудничества в спортивной сфере на 2024−2025 годы и план мероприятий по развитию сотрудничества в туризме.
Беларусь и Узбекистан договорились содействовать друг другу в подготовке спортсменов. Причем один из акцентов будет сделан именно на зимние виды спорта.
Комплекс «Амирсой» расположен в 65 километрах к востоку от Ташкента. Это крупнейший горнолыжный курорт в Узбекистане и самый современный в Центральной Азии в Западном Тянь-Шане.
Александр Лукашенко ознакомился с возможностями комплекса и опробовал горнолыжные трассы. К слову, их высота здесь составляет от 1630 до 2275 м.