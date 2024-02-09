Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко покатались на лыжах в «Амирсое» — видео

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили горный курорт «Амирсой», сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе посещения комплекса президенты ознакомились с условиями для спортсменов и посетителей, обменялись мнениями о расширении туристических обменов между двумя странами.
После лидеры вместе покатались на лыжах на горнолыжной трассе.
Отмечается, что в четверг во время переговоров главы государств договорились продолжать активные обмены в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в области спорта и туризма.
По итогам встреч на высшем уровне в числе прочих документов были подписаны Программа сотрудничества в сфере спорта и План мероприятий в сфере туризма на 2024−2025 годы.