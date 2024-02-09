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Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко покатались на лыжах в «Амирсое» — видео

Президенты Узбекистана и Беларуси ознакомились с условиями для спортсменов и посетителей в горном курорте «Амирсой».
Источник: president.uz

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили горный курорт «Амирсой», сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе посещения комплекса президенты ознакомились с условиями для спортсменов и посетителей, обменялись мнениями о расширении туристических обменов между двумя странами.

После лидеры вместе покатались на лыжах на горнолыжной трассе.

Отмечается, что в четверг во время переговоров главы государств договорились продолжать активные обмены в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в области спорта и туризма.

По итогам встреч на высшем уровне в числе прочих документов были подписаны Программа сотрудничества в сфере спорта и План мероприятий в сфере туризма на 2024−2025 годы.

Шавкат Мирзиеев
Лукашенко Александр