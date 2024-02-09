Начальника Генштаба ВСУ отправили в отставку вслед за Залужным

Глава государства поблагодарил Шапталу за службу в течение двух лет военных действий в стране. Баргилевича он назвал опытным человеком, который понимает задачи и цели Киева в конфликте. О том, что вместе с Залужным в отставку может уйти начальник Генштаба Шаптала, писала «Украинская правда» со ссылкой на источники.