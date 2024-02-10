Михаил Дегтярев: синхронизация и помощь экономике — самая главная запросная позиция

В начале совещания Михаил Дегтярев поздравил присутствующих с 50-летием со дня создания Совета ректоров и с Днем российской науки.
«Синхронизация и помощь экономике — самая главная запросная позиция от нас», — обратился к руководству вузов глава региона.
В рамках заседания ректоры вузов поделились своими идеями и предложениями, которые касаются заявленной повестки и решения ряда других вопросов. Глава Хабаровского края поддержал все озвученные инициативы и дал необходимые поручения профильным министерствам и ведомствам.
— Хабаровский край можно назвать студенческим: на 10 тысяч населения у нас самый высокий показатель численности студентов среди субъектов ДФО. Вместе с тем, есть несколько вопросов, которые нам предстоит решить. Ключевой из них — кадровое обеспечение экономики, которая развивается бурными темпами. У нас реализуются мега-проекты и мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Все это требует квалифицированных кадров, — рассказал Михаил Дегтярев.
— Необходимо продолжить обеспечивать синхронизацию ваших программ с программами социально-экономического развития края. Это основная запросная позиция от нас, представителей исполнительной власти. Синхронизация и помощь экономике — самое главное, — обратился Михаил Дегтярев к ректорам высших учебных заведений — участникам заседания.