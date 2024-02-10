Михаил Дегтярев: синхронизация и помощь экономике — самая главная запросная позиция

— Хабаровский край можно назвать студенческим: на 10 тысяч населения у нас самый высокий показатель численности студентов среди субъектов ДФО. Вместе с тем, есть несколько вопросов, которые нам предстоит решить. Ключевой из них — кадровое обеспечение экономики, которая развивается бурными темпами. У нас реализуются мега-проекты и мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Все это требует квалифицированных кадров, — рассказал Михаил Дегтярев.