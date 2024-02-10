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Михаил Дегтярев: синхронизация и помощь экономике — самая главная запросная позиция

В Хабаровске состоялся совет ректоров высших учебных заведений Хабаровского края, Еврейской автономной области, Магаданской и Сахалинской областей на площадке Дальневосточного государственного университета путей сообщения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В начале совещания Михаил Дегтярев поздравил присутствующих с 50-летием со дня создания Совета ректоров и с Днем российской науки.

«Синхронизация и помощь экономике — самая главная запросная позиция от нас», — обратился к руководству вузов глава региона.

В рамках заседания ректоры вузов поделились своими идеями и предложениями, которые касаются заявленной повестки и решения ряда других вопросов. Глава Хабаровского края поддержал все озвученные инициативы и дал необходимые поручения профильным министерствам и ведомствам.

— Хабаровский край можно назвать студенческим: на 10 тысяч населения у нас самый высокий показатель численности студентов среди субъектов ДФО. Вместе с тем, есть несколько вопросов, которые нам предстоит решить. Ключевой из них — кадровое обеспечение экономики, которая развивается бурными темпами. У нас реализуются мега-проекты и мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Все это требует квалифицированных кадров, — рассказал Михаил Дегтярев.

На решение таких проблем уже работает программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», в которую вошли три вуза Хабаровского края, и будет нацелен будущий межвузовский кампус.

— Необходимо продолжить обеспечивать синхронизацию ваших программ с программами социально-экономического развития края. Это основная запросная позиция от нас, представителей исполнительной власти. Синхронизация и помощь экономике — самое главное, — обратился Михаил Дегтярев к ректорам высших учебных заведений — участникам заседания.

образование