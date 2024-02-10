Шойгу показали ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель

Работа по координатам означает, что в бортовой вычислительный модуль дрона закладывается полетное задание, и он следует к цели по точкам, отмеченным на электронной карте местности. При этом свое положение дрон может корректировать различными способами, включая, к примеру, спутниковую навигацию.