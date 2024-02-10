Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране… В Государственной Думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках», — написал Володин.
Также он отметил, что для тех, кто будет нарушать запрет, надо предусмотреть строгие меры ответственности.
«А как вы считаете?» — обратился он к читателям своего Telegram-канала.
По его словам, поступают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний.
«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях… Это недопустимо», — отметил он.