Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране… В Государственной Думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках», — написал Володин.