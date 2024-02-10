Обратившийся к Путину участник СВО из НСО получил удостоверение ветерана

Напомним, сибиряк столкнулся с проблемой получения удостоверения ветерана из-за того, что ушел на СВО по контракту с ЧВК. А когда Сергей вернулся домой спустя полгода службы, оказалось, что ему такой документ не положен.
Получить долгожданную корочку ему помогло обращение к Владимиру Путину. Во время прямой линии глава государства сказал бойцу, что проблема действительно существует. Она связана с тем, что ЧВК юридически не предусмотрены законом.
О своем получении удостоверения Сергей Соболев рассказал изданию RT. Он добавил, что скоро такие же документы получат его боевые товарищи, которые столкнулись с подобной проблемой.