Омских военных роботов испытали в Подмосковье и отправили на доработку

Их испытания прошли на полигоне в Московской области, сообщает «Российская газета». Речь идет о самоходных платформах на гусеничном или колесном шасси, которыми можно управлять дистанционно.
Напомним, они сделаны на основе квадроцикла. Оборудование может поднимать грузы до 40 килограмм и эвакуировать раненых, оснащено видеокамерой и пулеметом.
«По итогам испытаний принято решение о доработке роботов в Военном инновационном технополисе “ЭРА”. Инженеры иннограда займутся улучшением системы связи», — отмечается в сообщении.
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