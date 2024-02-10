На «Лыжне России» губернатор Новосибирской области пробежал 2024 метра

В этом году соревнования проводились по традиционной схеме. Дети 6−8 лет бежали 500 метров. Участники 9−18 лет бежали 5 километров, а кто старше 18 лет — 10 километров. Кроме того, члены правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы бежали 2024 метра. Этой традиции уже 10 лет. Впервые вип-забег прошел в 2014 году и был посвящен проведению зимних Олимпийских игр в Сочи. С каждым годом дистанция удлиняется на один метр, символизируя год, в который проходят соревнования.