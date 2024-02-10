На «Лыжне России» губернатор Новосибирской области пробежал 2024 метра

Он дал старт, а также наградил победителей корпоративного забега на дистанции 2024 метра.
В Новосибирской области завершились 42-ые открытые Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России». В Новосибирске они проходили традиционно на территории Академгородка. «Лыжня России» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» при поддержке регионального правительства.
Открывая соревнования, губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствовал участников и поблагодарил их за демонстрацию приверженности к активному образу жизни и лыжам.
— Я внимательно наблюдаю за основными местами, где собираются лыжники-любители, это городские, районные лыжни, и вижу, что с каждым годом участников все больше. В выходные мест уже не хватает. Это ставит перед нами, перед представителями власти, спортивными руководителями, новые задачи, но мы понимаем, что это задачи приятные. Лучше создавать новые трассы, чем беспокоиться о том, что они пустуют, — сказал глава региона.
Он также добавил, что в ближайшее время в регионе появятся три новые лыжни, а на лыжной базе имени Алика Тульского будут спроектированы, а позже построены новые корпуса стадиона, а сама лыжня будет благоустроена.
— У любителей этого зимнего вида спорта с каждым годом будет все больше и больше возможностей для того, чтобы провести время с удовольствием, — подчеркнул Андрей Травников.
В этом году соревнования проводились по традиционной схеме. Дети 6−8 лет бежали 500 метров. Участники 9−18 лет бежали 5 километров, а кто старше 18 лет — 10 километров. Кроме того, члены правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы бежали 2024 метра. Этой традиции уже 10 лет. Впервые вип-забег прошел в 2014 году и был посвящен проведению зимних Олимпийских игр в Сочи. С каждым годом дистанция удлиняется на один метр, символизируя год, в который проходят соревнования.