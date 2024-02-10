Суд обязал экс-главу Заволжья снести незаконно возведенный им коттедж

Напомним, коттедж возвели на месте исторического дома в зоне объекта культурного наследия в Городце. Габариты нового здания существенно отличаются от деревянного дома. Кроме того, кирпичный коттедж возвели из современных материалов на бетонном фундаменте. Вместо обещанной реконструкции, новый собственник построил другой дом. При этом ранее в доме 19 века проживал советский артист эстрады Владимир Яхонтов.