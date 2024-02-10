Суд обязал экс-главу Заволжья снести незаконно возведенный им коттедж, сообщается в соцсетях Нижегородского областного суда.
Дело рассмотрели в Городецком городском суде 8 февраля. Местная администрация подала иск против Владимира Румянцева и его дочери Екатерины Пушкиной для признания право собственности на землю недействительным и обязания снести дом.
Напомним, коттедж возвели на месте исторического дома в зоне объекта культурного наследия в Городце. Габариты нового здания существенно отличаются от деревянного дома. Кроме того, кирпичный коттедж возвели из современных материалов на бетонном фундаменте. Вместо обещанной реконструкции, новый собственник построил другой дом. При этом ранее в доме 19 века проживал советский артист эстрады Владимир Яхонтов.
Позже Румянцев подарил участок с самовольной постройкой своей дочери, которая зарегистрировала право собственности на дом.
Во время заседания Владимир Румянцев и Екатерина Пушкина выразили несогласие с истцом. Экс-глава Заволжья отметил, что со своей стороны крупных нарушений не видит, а его дочь назвала претензии администрации необоснованными.
В итоге право собственности признали недействительным, а дом обязали снести в течение 6 месяцев. Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на строительство коттеджа в зоне ОКН.