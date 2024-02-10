Дмитрий Чернышенко в Казани побывал на объекте «Игр Будущего»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов оценили готовность к турниру «Игры Будущего» IТ-парка имени Башира Рамеева в Казани, передает пресс-служба раиса РТ.
IТ-парк имени Башира Рамеева с 21 февраля по 3 марта станет одной из площадок первого в истории чемпионата в формате фиджитал. Там состоятся соревнования по спортивному программированию, а также основные состязания и суперфиналы дисциплин «Мир танков» и Speedrun.
В IТ-парке Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов встретились с участниками уже пятого детского фестиваля робототехники «РобоСабантуй-2024», который проводится на средства Фонда президентских грантов.
«Здесь, в Центре компетенций, мы видим, как ребята под руководством опытных наставников делают свои первые шаги в робототехнике, — поделился впечатлениями Дмитрий Чернышенко. — Президент Владимир Путин поручил нам обеспечить технологический суверенитет, и отрадно, что именно здесь, в Казани в столице первых “Игр Будущего”, этот суверенитет точно будет обеспечен. Навыки, полученные детьми, учат их мыслить нестандартно и креативно, и помогут в дальнейшей учебе и освоении перспективных профессий, связанных с цифрой и IТ».
Напомним, 277 команд из 107 стран мира примут участие в «Играх Будущего».