Дмитрий Чернышенко в Казани побывал на объекте «Игр Будущего»

«Здесь, в Центре компетенций, мы видим, как ребята под руководством опытных наставников делают свои первые шаги в робототехнике, — поделился впечатлениями Дмитрий Чернышенко. — Президент Владимир Путин поручил нам обеспечить технологический суверенитет, и отрадно, что именно здесь, в Казани в столице первых “Игр Будущего”, этот суверенитет точно будет обеспечен. Навыки, полученные детьми, учат их мыслить нестандартно и креативно, и помогут в дальнейшей учебе и освоении перспективных профессий, связанных с цифрой и IТ».