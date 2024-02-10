«Там не было организованных колонн. Они подошли и положили цветы, позже к ним подошли полицейские и задержали. Скорее всего их везут в отделение на улице Фрунзе», — рассказал господин Петлин. Как сообщили в Telegram-канале партии в 12:55, задержанных начали оформлять в отделении полиции.
В пресс-группе городского УМВД воздержались от комментариев.
В Екатеринбурге на акции жен мобилизованных задержали двух активисток
В Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» во время акции жен мобилизованных задержали двух активисток, сообщил «Ъ-Урал» председатель свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин.
«Там не было организованных колонн. Они подошли и положили цветы, позже к ним подошли полицейские и задержали. Скорее всего их везут в отделение на улице Фрунзе», — рассказал господин Петлин. Как сообщили в Telegram-канале партии в 12:55, задержанных начали оформлять в отделении полиции.