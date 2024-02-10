Песков заявил о массовых хакерских атаках на сайт Кремля

В середине декабря Telegram-канал Baza сообщал о вероятной хакерской атаке на сайт Кремля. В результате кибернападения злоумышленников в работе сайта произошел сбой. В частности, отмечалось, что сайт плохо загружался или открывался не с первого раза при подключении с персональных компьютеров.