Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с новым годом по лунному календарю

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником Весны, который ознаменовывает наступление нового года по лунному календарю. Как передает телеграм-канал «Пул Первого», в своем поздравлении Александр Лукашенко выразил уверенность, что новый год — год 75-летия образования Китайской Народной Республики — «будет отмечен реализацией всеобъемлющей модернизации и значимыми преобразованиями новой эпохи».