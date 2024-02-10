Министр здравоохранения Татарстана рассказал, какими видами спорта занимается

«Я обожаю беговые лыжи. Не сказать, что я профессионал, но мне очень нравится. Советским детям всегда прививали культ физкультуры и особенно лыж. Это с детства тянется, и эта привычка переросла в некою необходимость с наступлением зимы часто кататься на лыжах», — отметил Миннуллин.