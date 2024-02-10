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Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, с каких улиц за выходные вывезут снег

По метеопрогнозу в выходные снова ожидаются осадки и понижение температуры.
Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 76% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: пресс-служба мэрии Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в субботу, 10 февраля, провел совещание по уборке снега в городе.

По его словам, на данный момент для этой цели задействованы 122 единицы техники, в том числе и привлечённая.

«Напоминаю о личной ответственности всех руководителей коммунальных служб за качество и оперативность работы», — отметил Сергей Шелест.

Ручной уборкой снега займутся 210 рабочих. Они посыпят тротуары песком и другими антигололедными материалами.

В телеграм-канале мэра также опубликован график уборки улиц на выходные:

На днях губернатор Омской области Хоценко распорядился перевести дорожные службы в режим повышенной готовности.

Из-за штормового предупреждения дорожные службы Омска будут работать в усиленном режиме.