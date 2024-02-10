Лукашенко завершил свой визит в Узбекистан

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко завершил свой рабочий визит в Узбекистан и возвращается в Беларусь, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Официальный визит Лукашенко в Узбекистан начался 7 февраля. Он был приурочен к Форуму регионов двух стран, который в эти дни проходил в Ташкенте.
Лукашенко встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, вместе в ледовом дворце «Хумо Арена» они посмотрели хоккейный матч.
Эта встреча, как отмечали в пресс-службже узбекскского лидера, носит символический характер — белорусский лидер очень любит хоккей и уделяет развитию этого вида спорта особое внимание. После матча главам государств презентовали именную хоккейную форму.
Отдельно состоялись переговоры президентов, в ходе которых они обсудили углубление отношений двух стран, развитие кооперационных связей в промышленности и другое.