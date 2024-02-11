Сенатор США четыре часа без перерыва выступал с речью против помощи Украине

Сенат в 2024 году первый раз проводит свое заседание в субботу. Оно посвящено законопроекту о выделении дополнительных ассигнований Украине и Израилю. В верхней палате законодательного органа ведутся дебаты. Как ожидается, очередное процедурное голосование пройдет в воскресенье. В последний раз субботнее заседание в Сенате проводилось 30 сентября 2023 года и касалось вопроса финансирования федерального правительства.