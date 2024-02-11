Сенатор США четыре часа без перерыва выступал с речью против помощи Украине

«Мы не можем отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как границы Америки истекают кровью», — подчеркнул законодатель. Он отметил, что США уже «отправили в эту страну более $113 млрд». По словам сенатора, на этом пора остановиться.
На своей странице в X (ранее Twitter) Ли рассказал, что будет «выступать против выделения дополнительных средств Украине, в то время как граница [США] продолжает оставаться незащищенной». «Мы не можем предать наши обязательства перед американским народом», — указал он.
Сенат в 2024 году первый раз проводит свое заседание в субботу. Оно посвящено законопроекту о выделении дополнительных ассигнований Украине и Израилю. В верхней палате законодательного органа ведутся дебаты. Как ожидается, очередное процедурное голосование пройдет в воскресенье. В последний раз субботнее заседание в Сенате проводилось 30 сентября 2023 года и касалось вопроса финансирования федерального правительства.
В четверг пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел первое процедурное голосование в Сенате. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины.
Сенат 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года. Они объединяют средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Израилю и Украине. Однако этот вариант законопроекта не прошел первое процедурное голосование.