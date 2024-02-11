Губернатор Котюков встретился с семьями погибших на СВО красноярцев

Кроме того, недавно обсуждалась возможность увеличения выплат для бойцов СВО. В частности, в 3 раза, то есть, со 100 до 300 тысяч будут выплачивать за заключение контракта не ранее 1 мая 2023 года. Столько же получат те, кто вступил в Вооруженные Силы России в 2024 году.