Губернатор Котюков встретился с семьями погибших на СВО красноярцев

Дискуссия состоялась в рамках встречи с семьями военных.
Участники обсуждения задали вопросы, касающиеся расширения мер поддержки родных бойцов, узнали, как решить проблемы с банками, оформить документы на получение материалов для строительства, сохранения памяти о погибших на фронте близких. Кроме того, затрагивались темы образования и оказания медицинской помощи.
«Ваши сыновья и мужья навсегда герои, они обеспечили возможность для страны идти вперед. Наша задача — сделать все, чтобы семьи защитников ни в чем не нуждались», — сказал Михаил Котюков.
В правительстве региона напомнили, что в крае действует комплексная система мер поддержки участникам спецоперации, а также их родственников. В нее входит около 30 различных мер.
Кроме того, недавно обсуждалась возможность увеличения выплат для бойцов СВО. В частности, в 3 раза, то есть, со 100 до 300 тысяч будут выплачивать за заключение контракта не ранее 1 мая 2023 года. Столько же получат те, кто вступил в Вооруженные Силы России в 2024 году.