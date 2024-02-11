В Иркутской области состоялся телемост с участниками СВО

Телеконференцию с участниками специальной военной операции провели в Иркутской области. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и родственники военнослужащих из Иркутска и Братска общались с бойцами, которые стоят на защите нашей стран.
— Мы не теряем боевого духа, у нас есть братство и единство. Победа будет нашей! — отметили участники телеконференции.
Военные отметили, что все участники СВО, прибывшие для выполнения задач в зоне СВО, поддерживают друг друга.
Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» демонстрируют достижения аграриев из Иркутской области.