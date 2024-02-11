Лукашенко: Беларусь рассчитывает на установление стратегического партнерства с Ираном

Президент выразил благодарность за гостеприимство, с которым белорусская делегация была принята на иранской земле в марте 2023 года: «Убежден, все достигнутые во время визита договоренности будут эффективно реализованы. Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам приглашение посетить Беларусь в удобное время для обсуждения новых перспективных направлений сотрудничества».