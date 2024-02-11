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Лукашенко: Беларусь рассчитывает на установление стратегического партнерства с Ираном

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси с национальным праздником — 45-й годовщиной победы Исламской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Источник: Reuters

«За прошедший период иранский народ утвердил право двигаться по самостоятельно избранному пути развития», — говорится в поздравлении.

Беларусь и Иран, основываясь на принципах уважения и взаимопонимания, планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, слаженно работают на многосторонних форумах, отметил глава государства.

«Мы поддерживаем полноправное участие вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Рассчитываю, что контакты между Минском и Тегераном на этих международных площадках также помогут нашим усилиям по установлению стратегического партнерства».

подчеркнул белорусский лидер.

Президент выразил благодарность за гостеприимство, с которым белорусская делегация была принята на иранской земле в марте 2023 года: «Убежден, все достигнутые во время визита договоренности будут эффективно реализованы. Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам приглашение посетить Беларусь в удобное время для обсуждения новых перспективных направлений сотрудничества».

Александр Лукашенко пожелал Эбрахиму Раиси отличного здоровья и счастья, а иранскому народу — мира, благополучия и успехов в построении крепкого государства.

Лукашенко Александр
праздники