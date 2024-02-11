Лукашенко: Беларусь рассчитывает на установление стратегического партнерства с Ираном

«За прошедший период иранский народ утвердил право двигаться по самостоятельно избранному пути развития», — говорится в поздравлении.
Беларусь и Иран, основываясь на принципах уважения и взаимопонимания, планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, слаженно работают на многосторонних форумах, отметил глава государства.
«Мы поддерживаем полноправное участие вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Рассчитываю, что контакты между Минском и Тегераном на этих международных площадках также помогут нашим усилиям по установлению стратегического партнерства».
Президент выразил благодарность за гостеприимство, с которым белорусская делегация была принята на иранской земле в марте 2023 года: «Убежден, все достигнутые во время визита договоренности будут эффективно реализованы. Пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вам приглашение посетить Беларусь в удобное время для обсуждения новых перспективных направлений сотрудничества».
Александр Лукашенко пожелал Эбрахиму Раиси отличного здоровья и счастья, а иранскому народу — мира, благополучия и успехов в построении крепкого государства.