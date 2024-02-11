МИД рассказал о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов

Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны «большой семерки» начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен.