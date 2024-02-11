МИД рассказал о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов

«Отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли, а центром притяжения станут другие, далекие от Брюсселя страны», — сказал Студенников.
По его словам, Брюссель всё же пытается создать «страховочные сетки», настаивая на необходимости расширения эмбарго на общемировой уровень. Тем не менее, дипломат отметил, что в бельгийском алмазном лобби открыто говорят о потере тысячи рабочих мест и трети товарооборота.
«Международные банки пересматривают кредитную политику, считая отныне алмазный бизнес в Антверпене проблемным, и закрывают свои отделения», — подчеркнул Студенников.
Он добавил, что в подобных условиях компании предпочитают переезжать в другие страны, власти которых не отказываются от взаимовыгодного сотрудничества в угоду политическим интересам третьих государств.
«Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», — резюмировал дипломат.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны «большой семерки» начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен.