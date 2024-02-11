В Самарканде подписали историческую декларацию о защите снежных барсов

По его словам, проект по сохранению снежного барса успешно реализован в Узбекистане. Это позволило создать два визит-центра, ориентированных на экологическое просвещение, и внедрить систему SMART-патруля. Также по инициативе правительства Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании по сохранению снежного барса на Западном Тянь-Шане.