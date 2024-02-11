В Самарканде подписали историческую декларацию о защите снежных барсов

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Самарканде принята историческая декларация о сохранении среды обитания снежного барса, сообщили в пресс-службе Министерства экологии Узбекистана.
Документ подписан на министерской встрече Заседания руководящего комитета Глобальной программы по защите снежного барса и экосистем (GSLEP).
По словам министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиза Абдухакимова, сохранение снежного барса и его экосистем имеет большое наследие и культурное значение.
«В Узбекистане мы ставим охрану природы и защиту окружающей среды в центр государственной политики. Был принят ряд документов, постановлений и планов действий по экологической стратегической политике, среди которых Концепция охраны окружающей среды до 2030 года, Стратегия сохранения биоразнообразия до 2028 года и другие».
По его словам, проект по сохранению снежного барса успешно реализован в Узбекистане. Это позволило создать два визит-центра, ориентированных на экологическое просвещение, и внедрить систему SMART-патруля. Также по инициативе правительства Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании по сохранению снежного барса на Западном Тянь-Шане.
Участники заседания оценили усилия правительств 12 стран мира, где обитает снежный барс, а также Секретариата GSLEP и партнеров по реализации Бишкекской декларации. Они также определили перспективные приоритетные действия, будущие потребности в ресурсах и варианты финансирования инициатив по сохранению снежного барса.
Отмечается, что данная встреча с участием международных организаций развития, международных финансовых институтов и стран-доноров позволит укрепить международное сотрудничество, запустить проекты и привлечь в страну грантовые средства для сохранения популяции снежного барса и адаптации к изменениям климата.
«Учитывая важность ведения своевременного диалога, разработки совместных действий и мер по сохранению ареала снежного барса, по итогам заседания была принята историческая Самаркандская Резолюция, с изложением основных обязательств», — говорится в сообщении.
Она призывает правительства, партнеров по развитию и финансовые учреждения поддержать программу GSLEP и связанные с ней инициативы, изучать инновационные механизмы финансирования для ускорения усилий по адаптации к изменению климата и сохранению популяции снежного барса.